تراجع بورصة السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً عدد 2.23 نقطة ليصل إلى مستوى 8524.48 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.03% رابحا عدد 1.02 نقطة ليصل إلى مستوى 3169.89 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 41.96 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفعت أسهم 59 شركة، فيما تراجعت 105 شركة. وتراجع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.86%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.86%، السلع طويلة الأجل بنسبة 0.69%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.46%، فيما ارتفع 6 قطاعات على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 1.34%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.57%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%.

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