شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحا 12.04 نقطة ليصل إلى مستوى 5198.20 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% رابحا 17.570 نقطة ليصل إلى مستوى 5423.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحا 1.850 نقطة ليصل إلى مستوى 4788.37 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 115.7 مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار كويتى عبر 3504 صفقة.
وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.57%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%.
وجاء سهم "وربة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 19.39%، تليه العبد بنسبة 10%، ثم نابيسكو بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم "تمدين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.84% ثم السورية بنسبة 9.05%، ثم وثاق بنسبة 7.98%.
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