شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 4-2-2019 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-2-2019، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين، والذى بلغ 17.6 جنيه للشراء، و17.7 جنيها للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.6 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.62 جنيه للشراء

17.72 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.99 جنيه للشراء، و 23.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى،وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.71 جنيه للشراء، و 4.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 58.06 جنيه للشراء، 58.44 جنيه للبيع.