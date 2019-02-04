أحمد بن سعيد يضع حجر الأساس لمشروع "الهيدروجين الأخضر" في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم...

دبي - الخليج 365 :

وضع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، حجر الأساس لمشروع "الهيدروجين الأخضر"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وذلك بحضور سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، ومعالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وجو كايسر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس" الألمانية، وسعادة أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، وسعادة محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكواباور، وسعادة نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، وديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الشرق الأوسط.

وسيجري تطوير المشروع بالتعاون بين كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ومكتب "إكسبو 2020 دبي" وشركة "سيمنس" الألمانية، وذلك في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز الهيئة للبحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، بما يدعم مسيرة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "نعمل نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في تأمين طاقة مستدامة والبحث عن مصادر طاقة جديدة ضمن مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة لتصبح دبي نموذجاً يحتذي به العالم في كفاءة وسلامة الطاقة. وانطلاقاً من شعار إكسبو ’تواصل العقول وصنع المستقبل‘ نعمل مع شركائنا ليكون لإكسبو 2020 دبي أثر إيجابي بعيد الأمد يعود بالنفع على دولة الإمارات والمنطقة والعالم. وضع حجر الأساس لهذا المشروع المبتكر خطوة هامة في سعينا لدعم جهود الاستدامة التي تشكل أحد المواضيع التي يقوم عليها إكسبو وفي مسيرتنا لبناء إرث مستقبلي غني للأجيال القادمة".

من جهته، قال سعادة/ سعيد الطاير: "يأتي مشروع الهيدروجين الأخضر في إطار جهودنا لدعم رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز الاستدامة والابتكار، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام. ويضاف هذا المشروع التجريبي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النظيفة، إلى جهود الهيئة في الابتكار والبحوث والتطوير في مجالات تخزين الطاقة، إضافة إلى الاستدامة التي تعد أحد موضوعات إكسبو 2020 دبي. كما يدعم المشروع جهود الهيئة للإسهام في استضافة أحد أكثر المعارض استدامة في تاريخ إكسبو، انسجاماً مع دور الهيئة بصفتها شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي".

وأضاف سعادة الطاير: "يعد هذا المشروع الرائد نموذجاً يحتذى للشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وسيسهم في تطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة واستكشاف الإمكانات التي توفرها تقنية إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث سيتم تخزين الهيدروجين الذي سيتم إنتاجه ومن ثم استخدامه في إنتاج الطاقة ووسائل النقل وغير ذلك من مجالات".

وقال جو كايسر: "منذ أقل من عام مضى، تعهدت سيمنس بالتعاون مع شركائنا المتمثلين في هيئة كهرباء ومياه دبي وإكسبو 2020 دبي بأن نطور الهيدروجين الأخضر في دبي. ومع وضع حجر الأساس لهذا المشروع الهام، نقترب أكثر من جعل هذا الأمر حقيقة واقعة. لقد كان لشركة سيمنس دوراً رائداً في هذا المجال على مستوى العالم، حيث قامت بتوليد الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة باستخدام التحليل الكهربي (PEM). وسيكون هذا المشروع مساهمة مهمة لمزيج الطاقة المتطور في دبي والإمارات العربية المتحدة".

وسيسلط إكسبو 2020 دبي الضوء على استخدامات الهيدروجين في مجال التنقل من خلال توفير مركبات تعمل بالهيدروجين الذي يتم انتاجه في هذه المنشأة التجريبية، لتنظيم زيارات لرواد المعرض إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، كما سيتم عرض البيانات المباشرة للتحليل الكهربائي للهيدروجين الأخضر في موقع المعرض.