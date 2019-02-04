إكسبو 2020 دبي يرسي عقدًا بقيمة 169 مليون درهم على أرابتك

دبي - الخليج 365 :

أعلن إكسبو 2020 دبي عن إرساء عقد لإنشاء المساحات العامة بالقطاع رقم سي 38، بقيمة 169 مليون درهم، على شركة أرابتك للإنشاءات، معززًا التزامه بدعم الشركات الإماراتية وترك أثر إيجابي مستدام على اقتصاد الدولة.

ويتألف المشروع من إنشاء مساحات عامة على امتداد 29 ألف متر مربع في القطاع الذي يقع بجوار ساحة الوصل. ويشمل المشروع معالم مائية متميزة تمتد على مساحة خمسة آلاف متر مربع ومطاعم ومرافق بالإضافة إلى أعمال التجميل الطبيعية، وسيبدأ تنفيذ العقد على الفور على أن يتم استكمال أعمال الإنشاء خلال 13 شهرًا.

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لتسليم الموقع في إكسبو 2020 دبي "إكسبو 220 دبي هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ويتيح فرصًا كبيرة للشركات الإماراتية من كل الأحجام. ومن خلال التعاون مع الشركات الرائدة في كافة القطاعات نسعى لتنظيم إكسبو دولي استثنائي يستضيف الملايين من الزوار الذين سيعيشون تجارب فريدة في أجنحة الموضوعات وأجنحة المشاركين والمساحات العامة. هدفنا إنشاء مساحات عامة تكمّل تجربة الزوار أثناء انعقاد فعاليات الحدث العدولي مع التأسيس لأثر إيجابي على اقتصاد الدولة."

وبهذه المناسبة قال هاميش تيرويت، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرابتك "إنه لمن دواعي سرورنا فوزنا بمشروع جوهري ثالث كجزء من المخطط الرئيسي لمشروع إكسبو، ويمثل هذا الفوز إضافة قيمة ومميزة لمحفظة مشاريعنا للبنية التحتية الاجتماعية، كما أنه يعرض مدى قوة قدراتنا وإمكانياتنا في قطاع البنية التحتية."

وتشهد العمليات الإنشائية في الوقت الحاضر تقدمًا ملحوظًا في جميع مناطق موقع إكسبو 2020 دبي، ويتواصل ارتفاع المباني فوق مستوى الأرض. وتؤدي الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها دورًا رائدًا في جهود البناء، بما فيها "الفطيم للمقاولات" و"خانصاحب"، و"بيسيكس" و"أرابتك للإنشاءات" و"تريستار الهندسية" و"النابودة للإنشاءات". وتم حتى الآن إنجاز أكثر من 70 مليون ساعة عمل في موقع إكسبو 2020 دبي، ويوجد حاليًا حوالي 37000 عامل في الموقع.

وتسير العمليات الإنشائية وفق الجدول المحدد لها، ويشغل الموقع مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومتر مربع، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعارض مساحتها 2 كيلومتر مربع، وتبلغ مساحة المناطق العامة 1.498.407 متر مربع، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لمواقف السيارات التي ستتسع لـ 30.000 سيارة.

ويمثل "تواصل العقول وصنع المستقبل" الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي الذي يُتوقع أن يستقبل 25 مليون زيارة خلال انعقاد فعالياته بين 20 أكتوبر 2020 و10 إبريل 2021. ومن المنتظر أن يكون 70% من الزوار من خارج دولة الإمارات، وهي النسبة الأعلى للزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي.

وبالإضافة إلى المساحات العامة التي تلائم العائلات والأفراد من كل الأعمار سيضم إكسبو 2020 دبي أجنحة مخصصة لموضوعاته "الفرص والتنقل والاستدامة" وأجنحة للمشاركين الدوليين، فضلاً عن ساحة الوصل التي ستكون القلب النابض لإكسبو 2020 دبي خلال الاستضافة المرتقبة وفي مرحلة الإرث، والتي ستمثل معلمًا حضاريًا يضاف إلى المعالم الحضارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستشهد كل المساحات والأجنحة فعاليات ترفيهية وفنية وتراثية وتثقيفية تناسب الجميع.