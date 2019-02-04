شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:36 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 0.7242 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7250، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7229، بينما حقق الأعلى له عند 0.7254.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر مقياس التضخم من قبل معهد ملبورن (MI) للشهر الماضي والتي أوضحت تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 1.7% مقابل 0.7% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 8.4% مقابل 9.8% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.1%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 22.5% مقابل 32.8% في القراءة السنوية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 10.9%.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق للكشف غداً الثلاثاء عن قرار بنك الاحتياطي الاسترالي حيال أسعار الفائدة وبيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة، وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 1.50% للاجتماع السابع والعشرين على التوالي، ويأتي ذلك قبل نشهد بعد غد الأربعاء حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لو في نادي الصحافة الوطني في سيدني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 2.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة للشهر الثاني على التوالي إلى 4.0% مقارنة بالتوقعات والقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر عند 3.9%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 304 ألف وظيفة مضافة مقابل 222 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند 165 ألف وظيفة مضافة.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 من الشهر الماضي على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع أسعار الفائدة.