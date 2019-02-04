شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 2.18 درهم، الا انه انهى الجلسة منخفضا عند مستوى 2.13 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، في ظل استمرار تحرك السهم في نطاق ضيق طيلة الأسبوع الماضي ما بين مستوى 2.10 ومستوى 2.20 درهم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.10 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.16 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط