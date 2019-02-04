شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يقترب من مقاومة محورية -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 9.55 درهم، في ظل تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية تعكس عزوف المتداولين عن التداول في السهم، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان يكون لها دور في دفع السهم لاسفل في عملية جني أرباح لمستوى الدعم 9 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.75 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.54 درهم وبين مستوى المقاومة هو 9.56 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط