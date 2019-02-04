- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يكون شمعة سلبية -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاع طفيفا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0.509 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.53 درهم، لامس عنده الحد العلوي من القناة الهابطة طويلة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية ضغطت على السهم ليكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.45 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.53 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.48 وبين مستوى المقاومة هو 0.511 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر دار التكافل (DARTAKAFUL) يكون شمعة سلبية -تحليل صباحي- 04-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.