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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 1.28 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما لامس متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.10 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.45 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.31 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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