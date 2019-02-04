شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1.71 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بجلسة الخميس الماضي، وذلك بعدما فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 1.78 درهم، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.65 درهم كمستوى اول ثم 1.50 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.77 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.69 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.72 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط