شكرا لقرائتكم خبر عن 3% زيادة في المعروض النقدي الشامل في ديسمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل
» وضع المصارف
وأظهر التقرير ارتفاعا في إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.9٪، على أساس سنوي، في ديسمبر، وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص شهدت ارتفاعاً كبيراً، بنسبة 3.3٪، على أساس سنوي، مستفيدة من الزيادة المستمرة في الودائع الزمنية والادخارية.
وبالنسبة للقروض المصرفية، قال التقرير الذي أعدته «جدوى للاستثمار»: ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 5.4٪، على أساس سنوي، في ديسمبر، حيث ارتفعت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 3٪، على أساس سنوي.
كما زادت تعاملات نقاط البيع بنسبة 10٪، في حين بقيت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي دون تغيير، على أساس سنوي.
علاوة على ذلك، تراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطي بدرجة طفيفة، إلى 54.4 في ديسمبر.
» معدلات البطالة
ونوه التقرير بتراجع معدل البطالة بدرجة طفيفة، إلى 12.8٪، في الربع الثالث لعام 2018، حيث تراجعت البطالة وسط الذكور ووسط الإناث إلى 7.5٪ و30.9٪، على التوالي.
» سوق العقارات
وأظهر التقرير انخفاضا في أسعار العقارات بنسبة 5٪ في الربع الرابع لعام 2018، على أساس سنوي، مسجلة أكبر تراجع لها منذ الربع الثالث لعام 2017.
» سوق الأسهم
وقال التقرير: شكّل تحسن الثقة لدى المستثمرين جراء الارتفاع الأخير لأسعار النفط، وزيادة صافي المشتريات عن طريق اتفاقيات المبادلة، وتنفيذ صفقات شراء من قِبل المستثمرين الأجانب المؤهلين، العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع مؤشر «تاسي» بنسبة 10٪، على أساس شهري، في يناير.
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