شكرا لقرائتكم خبر عن التعريف بنظام الإفلاس الجديد بغرفة الأحساء بعد غد والان نبدء بالتفاصيل

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بلجنة التشييد والبناء بالتعاون مع مركز الخدمات القانونية بجامعة الملك فيصل، ورشة عمل مفتوحة بعنوان: «أضواء على نظام الإفلاس الجديد» يقدّمها أمين عام المركز عبدالرحمن الدوسري، وذلك يوم الأربعاء المقبل، الساعة السادسة مساء، بقاعة الشيخ ناصر الزرعة بمقر الغرفة الرئيسي.

وأوضح رئيس اللجنة يوسف الطريفي أن الورشة ستسلط الضوء على النظام الجديد ودوره في الحفاظ على الشركات والمؤسسات الوطنية من الانهيار وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، منوّهًا بأهمية موضوع الورشة خاصة لقطاع ومجتمع الأعمال، وهو ما يتطلب وعيا وتفهما للنظام وإدراك أدوات وقنوات التعامل مع عملية التعثر وإجراء التسويات تحت إشراف القضاء لمصلحة الدائنين والمالكين للكيانات الاقتصادية المختلفة.

وأكد الطريفي أن النظام الجديد الذي تم نشره وتطبيقه منذ أشهر قليلة، يُشكّل خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد، مشيدًا بالشراكة المتميزة التي تربط الغرفة بالجامعة منوّهًا بالجهود والخدمات التي يقدمها مركز الخدمات القانونية بالجامعة.

يُشار إلى أن نظام الإفلاس الجديد، المؤلف من 231 مادة، موزعة على 17 فصلاً، تشمل الأحكام العامة، يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، حيث تسري أحكام النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.