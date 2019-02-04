«فام القابضة» تطلق «فاميلي تاور» في الشارقة ب 200 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «فام القابضة»، مؤخراً، عن إطلاقها لبرج «فاميلي تاور» أحدث مشاريع الشركة العقارية في إمارة الشارقة. وأكدت الشركة انتهاء كافة أعمال تصميم المشروع، والبدء في أعمال الإنشاء، تمهيداً لطرح وحداته للبيع في السوق، حيث يتوقع أن يتم الانتهاء منه في عام 2021، حيث تصل قيمة المشروع إلى 200 مليون درهم.

ويقع «فاميلي تاور» في منطقة أبو شغارة، ويتضمن 5 طوابق مواقف و16 محلاً تجارياً و23 دوراً سكنياً متكرراً، مختلفة في أحجامها.

ويتضمن المشروع الجديد أيضاً مناطق مخصصة للعب الأطفال، وزوايا مخصصة للشواء، بالإضافة إلى مسبح، ومجموعة من المحال التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي، وقاعة للحفلات، تم تجهيزها بأحدث التقنيات، فضلاً عن ذلك يتضمن البرج «سينما متكاملة» تم تزويدها بأحدث تقنيات العرض والصوت.

وقال الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «فام القابضة»: يعد مشروع برج «فاميلي تاور» أحدث َإضافة إلى محفظة «فام القابضة» من المشاريع العقارية، وهو يتميز بتصميمه الذي يتناسب مع طبيعة احتياجات العائلات المقيمة على أرض الإمارات، ومن خلال هذا المشروع تستهدف «فام القابضة» العائلات وذوي الدخل المحدود، حيث تم وضع كافة أسعار الوحدات السكنية بطريقة مدروسة، تتناسب مع إمكانات العائلات المختلفة، بحيث أصبح بإمكانها تملك الشقة التي تحلم بها، بأقساط مريحة جداً. وأضاف: من خلال البرج الجديد سعت «فام القابضة» إلى تطبيق مجموعة من الأفكار النوعية الجديدة، التي تلبي احتياجات العائلات، وتوفرها في مكان واحد، وضمن بيئة اجتماعية متكاملة. وتابع: هدفنا من إنشاء هذا البرج، هو تمكين أصحاب الدخل المحدود من الحصول على شققهم الخاصة، التي طالما حلموا بها، الأمر الذي يساهم في تحقيق الاستقرار الأسري، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وأشار الدكتور فيصل علي موسى، إلى أن البرج الجديد يعد المشروع (السادس) الذي تقوم الشركة بتطويره في إمارة الشارقة، حيث تشهد الشارقة توسعاً ملحوظاً في القطاع العقاري، بفضل التسهيلات التي تقدمها حكومة الشارقة.