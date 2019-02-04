شكرا لقرائتكم خبر عن 54 % من الإيطاليين لا يعتبرون الأداء الاقتصادي للحكومة كافياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر استطلاع للرأي نشرت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية نتائجه أمس الأحد، أن ثلث الإيطاليين فقط يرون أن الائتلاف الشعبوي الحاكم يبذل جهودا كافية لتعزيز النمو الاقتصادي، بينما رأى أكثر من النصف أن الجهود الحكومية غير كافية.
وكتب فرديناندو باجنونسيللي، رئيس شركة «إيبسوس إيطاليا» لاستطلاعات الرأي، في معرض تقديم نتائج الاستطلاع بعدد اليوم من الصحيفة الإيطالية: «بوجه عام، فإن عمل الحكومة بشأن القضايا الاقتصادية لا يتيح لك توقع تحسن عام بين أغلبية المواطنين».
ورأى 54% من ألفي مشارك في الاستطلاع الذي جرى الشهر الماضي، أن الحكومة تبذل جهودا قليلة، أو لا تبذل أي جهود، لتحقيق نمو في الاقتصاد. ورغم ذلك، فإن الاستطلاع أظهر أن 59% من الإيطاليين راضون عن إدارة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.(د ب أ)
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