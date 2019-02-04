سالم بن سلطان يفتتح «سيتي ماكس رأس الخيمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، فندق «سيتي ماكس»من فئة 3 نجوم الذي يضيف 204 غرف جديدة لقطاع السياحة في الإمارة، بمنطقة النخيل التي تعتبر من أكثر مناطق الجذب الاقتصادي، بحضور الشيخ مايد بن سلطان القاسمي، وعلي شريف الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى فنادق «سيتي ماكس».

أكد سالم بن سلطان أن القطاع الفندقي في إمارة رأس الخيمة يشهد نمواً متزايداً ورؤية مستقبلية تنطلق من الخطط الحكومية التي تستهدف استقطاب 3 ملايين زائر بحلول 2025، مشيراً إلى أن التنوع في فئات الفنادق الجديدة ذات القيمة الاقتصادية يخدم القطاع السياحي وفئة رجال الأعمال إلى جانب السياحة في رأس الخيمة التي باتت واحدة من أسرع وجهات العطلات نمواً في المنطقة، مؤكداً أن النشاط السياحي الذي تشهده رأس الخيمة ساهم في زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة عبر مطار رأس الخيمة الدولي وخاصة من الوجهات الأوروبية، ضمن استراتيجية بناء شبكتنا المتنامية من المسارات والوجهات العالمية.

وقال علي شريف، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى فنادق «سيتي ماكس»: «قطاع سفر الفئة المتوسطة في ازدياد مطرد، ما يضعنا في وضع جيد للغاية حيث إن الطلب في الإمارات كبير جداً على هذا النوع من الفنادق. نحن في غاية السرور بدخول علامتنا سوق رأس الخيمة عبر افتتاح أول فنادق «سيتي ماكس» في الإمارة».

ويضم فندق الثلاث نجوم 204 غرف تتضمن غرفاً عائليةً متصلة وأسرّة من قياس كوين وغرفاً يسهل الوصول إليها من قبل الضيوف الذين يستخدمون الكراسي المتحركة. وتتمتع كلّ غرفة بإطلالة ساحرة إمّا على الخور أو على الجبل، بالإضافة إلى اتصال مجاني بشبكة الإنترنت اللاسلكي WI-FI وشاشة تلفاز LCD وثلاجة صغيرة. كما يضم الفندق مرافق أخرى من بينها حوض سباحة على السطح ونادٍ للياقة البدنية وشاطئ خاص بالقرب من الفندق.