انطلاق «هاكاثون أبوظبي» 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انطلق أمس «هاكاثون أبوظبي» في جامعة خليفة أبوظبي بمشاركة أكثر من 300 متسابق، من طلاب وموظفين وأصحاب شركات ورواد أعمال، ويمثل المرحلة الأولى من هاكاثون الإمارات 2019 (بيانات للسعادة وجودة الحياة)، والذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في مختلف إمارات الدولة بالتزامن مع شهر الابتكار.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يتزامن هاكاثون الإمارات مع شهر الابتكار، وذلك في رسالة واضحة بأن دولة الإمارات تسعى لأن تكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية، وكذلك من خلال استشراف المستقبل وتعزيز الكفاءات الوطنية وإدخالها في أجواء تنافسية على أرضية التفكير التشاركي والعمل الجماعي وتطوير الأفكار الإبداعية لمواجهة التحديات».

وأضاف: «من أهم ما يميز الهاكاثون أنه يجسد الشراكة وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الأكاديمي والشركات وأفراد المجتمع، الأمر الذي يعكس صورة إيجابية عن مجتمع المدينة الرقمية ».

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة: «يسعى الهاكاثون للخروج بأكبر كمّ من الأفكار البناءة، التي يمكن من خلالها وضع تصور للقرارات والاستراتيجيات التي يبنى وفقها مستقبل الدولة، وتساعد في تحقيق رؤية الإمارات 2021».