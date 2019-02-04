«إمباور» تحتفل ب 15 عاماً من الإنجازات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بمرور 15 عاماً على تأسيس الشركة وذلك خلال حفل الموظفين السنوي الذي عقد بفندق «هيلتون الحبتور» على القناة المائية بدبي. وقامت الشركة بتكريم موظفيها من مختلف الإدارات الذين أكملوا من 5 إلى 10 سنوات في خدمة الشركة. وحضر الحفل عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين يترأسهم أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل «إمباور» للاحتفال بإنجازات الشركة ومرور 15 سنة على تقديم «إمباور» لخدمات تبريد المناطق بتميز وكفاءة.

وقال أحمد بن شعفار: حققت «إمباور» نجاحاً عظيماً لتصبح أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وها نحن نجدد اللقاء مع موظفينا لنكرم سنوات من العطاء والتميز ما يساهم في خلق شكل جديد من التنافس الإيجابي لتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق. وشارك ابن شعفار الحضور أهم إنجازات «إمباور».