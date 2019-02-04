شكرا لقرائتكم خبر عن آليات جديدة لتوظيف التكنولوجيا في الصناعة والتعليم والصحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولون في مجمعات «تيكوم» للأعمال، أن تلبية احتياجات الشركات التقنية يمثل أولوية قصوى لها في الفترة الحالية، وذلك للمحافظة على تنافسية هذه المجمعات وتقديم قيمة مضافة لها، عبر توفير منصات رقمية وحلول تواصل ودعم فني غير تقليدية.

أضافوا أن بيئة الأعمال في الإمارات تعد بيئة تنافسية، لذا فإن مواكبة توجهات الأعمال يعد أولوية قصوى للبقاء ضمن حلبة المنافسة واستدامة النمو وتحقيق الأرباح وتعزيز كفاءة وإنجاز الأعمال.

وأوضحوا أن سوق الإمارات حافل بالعديد من الفرص التي توفرها التقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات، فيما تتوافر لقطاعات الصناعة والتعليم والصحة آليات جديدة عبر توظيف هذه التقنيات في الأعمال.

يؤكد الدكتور أيوب كاظم، مدير عام «axs»، منصة الخدمات الذكية المتكاملة، ضمن «مجموعة تيكوم»، التابعة ل«دبي القابضة»، أن بيئات العمل تتغير بشكل كبير وتسهم «التقنيات الإحلالية» في إيجاد قطاعات ونماذج أعمال تحل بدل الممارسات التقليدية أو القديمة، ومع ظهور الجيل التالي من التقنيات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، فلابد أن تتكيف هذه القطاعات مع هذه التغيرات لكي تحافظ على مزاياها التنافسية وتعمل على تلبية توقعات العملاء الجدد وتغير سلوكياتهم، وإصدار لوائح تنظيمية داخلية تلبي الحاجات الجديدة، عبر تطوير قوة عاملة رقمية عالية المهارة، لتلبية هذه التوقعات والسلوكيات عبر الاتصال في أي وقت ومن أي مكان.

أضاف كاظم أن ما يميز الإمارات عن غيرها من دول المنطقة هو التوجهات الاستراتيجية، نحو الابتكار وتهيئة بيئات العمل والتشريعات القانونية المناسبة، وتحظى الدولة بمكانة عالمية في التعامل مع التحديات والفرص، وفي ظل المساعي العالمية المتواصلة نحو تطبيق مفهوم المدن الذكية والتي وصلت إلى مرحلة متطورة، فمن الأهمية الحرص على تطويع التكنولوجيا في العمليات الحكومية والاستثمارية لتتقاطع مع حياة الناس.

وأوضح كاظم أن دبي تعتزم نقل جميع المعاملات الحكومية المحلية لتتم عبر شبكات وتقنيات «بلوك تشين» بحلول 2020، ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى عمليات أكثر شفافية وأماناً، ولاحقاً عند اكتمالها ستصبح المعاملات الحكومية في الإمارة بلا ورق بحلول 2021، ما يخفض حجم المعاملات الورقية ويوفر عشرات ملايين الدولارات.

ويرى كاظم أن النتائج النهائية للتقنيات الإحلالية، تتماشى مع ما يهدفون لتحقيقه وهو دعم رسالة دولة الإمارات في تعزيز القدرة التنافسية، وهو ما يتم باستخدام تكنولوجيا جديدة تعتمد القياس واستخدام البيانات، وتوفر مخزوناً لا مثيل له من البيانات التي يمكن استخدامها للاطّلاع على اتجاهات القطاعات وتقديم توقعات مستنيرة حول كيفية تطوير الأعمال والابتكار.

ويقول كاظم: تهدف منصة axs إلى تبسيط إدارة خدمات الأعمال الأساسية، وتنويع الخدمات للشركاء الموجودين في المناطق الحرة وغير الحرة التابعة لمجموعة «تيكوم»، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي للحصول على بيانات تساعد الشركات العاملة في المجمعات على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وفهم اتجاهات السوق ومراقبة نمو القطاعات، كما تلجأ إلى تقنية أتمتة العمليات الروبوتية واستخدامها في حزمة خدمة التوظيف، حيث تمثل تقنية أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) المرحلة التالية بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تبسيط العمليات، وزيادة الإنتاجية مع الحد من الأخطاء البشرية، وبالنهاية تحسين النتائج وتعزيز الكفاءة، وتسمح هذه التقنية لأصحاب العمل بتخصيص مزيد من الوقت لخدمة عدد أكبر من العملاء وإنجاز مزيد من المهام، ويساعد استخدام axs لتقنية أتمتة العمليات الآلية في تقليل وقت تقديم الخدمة، ما يحقق الفائدة للعملاء، مع توفير خدمات تتسم بالشفافية والكفاءة في قطاع خدمات تأشيرات العمل والتخلص من الأخطاء التي تنبع من أخذ ونقل البيانات.

الأطباء الافتراضيون

قال مروان عبد العزيز جناحي المدير العام لمجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030: «التقنيات الإحلالية لها تأثير مستمر على القطاعات والصناعات كلها تقريباً، وبالتالي لها دور أساسي في التنمية، وسنرى في المستقبل القريب تحول الأطباء الافتراضيين إلى جزء أساسي من خدمات الرعاية الصحية، وسيحصل المرضى أينما كانوا على استشارة طبية عبر أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الهواتف الذكية بفضل انتشار مواقع الرعاية الصحية على الإنترنت والتطبيقات الصحية على الهواتف المتنقلة، وقد يتمكن المرضى وهم في بيوتهم من التواصل مع متخصصي الرعاية الصحية، وهذه تحولات تنبئ بعصر جديد، لم تعد فيه التكنولوجيا تفرض على الناس التكيف معها، حيث يتيح الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة، تصميم التكنولوجيا لتتنبأ باحتياجاتنا، ومنحنا تجارب مخصّصة فائقة.

ويشير جناحي، إلى أنه وبفضل تبني الإمارات لتطوير حلول طبية مبتكرة، فهي تكرس نفسها وجهة رئيسية قطاع الرعاية الصحية، بفضل خدماتها عالمية المستوى برعاية المرضى، واستخدامها أحدث التقنيات والطواقم، والمرافق العصرية، وينبغي على الدول التي تسعى لتعزيز علوم الحياة مراقبة كيفية تشكيل محركات السوق لصناعاتهم المتنامية.

ويؤكد جناحي أنه وفي ظل عالم اليوم المتغير باطّراد يجب على المؤسسات أن تنشئ منهجاً تكنولوجياً شاملاً يتمحور حول الإنسان للاستفادة من الفرص التي توفرها التوجهات الجديدة، بحيث يعمل المنهج الشامل مع الناس ومن أجلهم، ومن خلال الاستفادة من هذه الاستراتيجيات والنماذج والتقنيات الجديدة، ستتمكن القيادات التي تعمل بشكل استباقي من دفع أعمالها قدماً، وكسب ميزة تنافسية، وهو ما تقوم به مبادرة دبي «10x» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعزز مكانة دبي وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر دعوة 36 مؤسسة حكومية وخاصة، بما في ذلك مجموعة تيكوم، إلى تبني التقنيات الإحلالية كما يواصل القائمون على استراتيجية دبي الصناعية 2030، مساعيهم لجذب الشركات الصناعية الأكثر ابتكاراً والتي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في زيادة إنتاجية وكفاءة الاقتصاد المحلي.

«الأتمتة» والموارد البشرية

يقول محمد عبد الله، المدير العام لمجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية: مع تزايد التحولات التكنولوجية، إلى جانب استمرار تلاشي الحدود بين العالمين الحقيقي والافتراضي، تنمو الحاجة للاستثمار في رفع المهارات واعتماد مبدأ التعلم مدى الحياة، فمهارات البشر وقدراتهم على التعلم، هي بدون شك الميزة التي يتفوقون بها على الآلات. وتعمل مؤسسات تعليمية وتدريبية كثيرة ضمن مجمع دبي للمعرفة وفي مدينة دبي الأكاديمية في هذا المجال.

أضاف عبدالله، مهما يكن الأمر في المستقبل، ستبقى وظيفة الموارد البشرية عاملاً أساسياً في جذب القوى العاملة وتطويرها لتكون جاهزة لمواجهة جميع التغييرات وتلبية الحاجات المستقبلية، وعلاوة على ذلك، سيواصل أخصائيوها القيام بدورهم الحاسم في دعم تحوّل الشركات بإمكانات الهيكلة والثقافة التوظيفية الملائمة وفي عالم الاقتصاد الذي يشهد إحلالاً متواصلاً، يتحمل الموظفون والشركات والحكومات معاً مسؤولية بقاء الشركات ضمن المنافسة وإيجاد الكوادر المناسبة القادرة على فهم التغيرات ومسايرتها.

وكغيرها من المجالات التي تخضع للتأثيرات الإحلالية، فإن قطاع الموارد البشرية مرشح لتطورات كبيرة بفضل «الأتمتة» التي تُحَسِّنُ دقة العمل وكفاءته، وصولاً إلى إحلال الروبوتات محل الإنسان في أداء المهام الاعتيادية.

وتشير التوقعات إلى أن «الأتمتة» ستكون التوجه الجديد المؤثر في قطاع الموارد البشرية العالمي، وذلك حسب دراسة تسويق بحثية أعدها مجمع دبي للمعرفة، بالتعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية، وتوقعت نسبة كبيرة تبلغ 45% من المشاركين بالدراسة، فقدان الوظائف في مجالات العمل التقليدية بسبب الأتمتة والتقنيات المتقدمة، ورغم ذلك، يعتقد 32% أن الابتكار التكنولوجي سيسهم في إيجاد وظائف متخصصة ستبقى بحاجة إلى تدخلات بشرية.