مستوى تاريخي لسهم «أبوظبي الأول» عند 15 درهماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد البشير

قاد سهم «أبوظبي الأول» مؤشر سوق أبوظبي إلى الصعود، أمس مستحوذاً على 75% من سيولة العاصمة وسط دخول قوي أوصل تداولات السهم إلى 348.57 مليون درهم قادته للارتفاع 5.8% إلى مستوى تاريخي قبل أن يتراجع قبيل الإغلاق مكتفياً بارتفاع 1.76% ومغلقاً عند 15 درهماً.

وتلقى السهم الدعم الكبير مع التوجه لرفع حد تملك الأجانب في البنك من 25% إلى 40%، الأمر الذي من المتوقع أن يساهم في حصوله على تمثيل أعلى ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة ل «أم أس سي آي» و«فوتسي راسل»، وبالتالي استقطاب تدفقات تصل إلى 766 مليون دولار، بحسب محمد الحاج، نائب رئيس إدارة البحوث في المجموعة المالية هيرميس.

التغيّر في الحد الأقصى سيساهم في إعادة هيكلة حجم البنك على المؤشرات القياسية، بحسب الحاج، الذي أوضح

ل «بلومبيرج» أنه في حال تمت الموافقة على الحد الأقصى الجديد لملكية الأجانب بنهاية الشهر وتم تنفيذه بالكامل قبل آخر 10 أيام عمل من شهر إبريل/‏‏ نيسان، من الممكن لسهم البنك استقطاب 534 مليون دولار في شهر مايو/‏‏ أيار و232 مليون دولار في يونيو/‏‏حزيران من المستثمرين غير النشطين في مؤشري «أم أس سي آي» و«فوتسي» على التوالي.

ويبلغ حجم سهم «أبوظبي الأول» 0.21% على مؤشر «أم أس سي آي»، أي أكثر من أي عضو آخر من الإمارات، فيما يستحوذ السهم على 45% من المقياس الرئيسي لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب «بلومبيرج».

بالمقابل، تعرّضت أسهم العقارات في دبي لعمليات جني أرباح ما ضغط على مؤشر السوق الذي تراجع أكثر من 1%، مع تراجع «إعمار العقارية» 3.25% و«إعمار مولز» 4.46% وداماك 2.3%.

وسجلت سيولة السوقين 602.3 مليون درهم، منها 461.3 مليون درهم في أبوظبي.

دخول للخليجيين في أبوظبي وللعرب والأجانب في دبي

اندفعت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في أبوظبي، وسجل صافي استثمارها 60.4 مليون درهم محصلة شرائية، الأمر الذي ينطبق على المستثمرين الخليجيين والأجانب، بواقع 87 مليون درهم محصلة شراء للخليجيين، و9 ملايين للأجانب.

وفي دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، حيث بلغ صافي الاستثمار 11.3 مليون للعرب و6.8 مليون للأجانب محصلة شراء. وبلغ صافي بيع الخليجيين 17.8 مليون درهم في دبي.