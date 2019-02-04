«إكسبو دبي»: نصف العقود مُنحت لشركات صغيرة ومتوسطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، «ملتقى فرص التعاقدات»، الحدث الهادف إلى تعزيز آفاق التعاون مع أعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية، من خلال الاطّلاع على خطط ومشاريع نخبة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية خلال العام 2019 والسنوات المقبلة، مما يعطي لمحة للأعضاء حول التعاقدات وأفضل الفرص التي يمكن اقتناصها، الأمر الذي يساهم في تنمية وتشجيع ريادة الأعمال على التنافس في السوق المحلي وصعوداً إلى الأسواق العالمية.

حضر سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، الملتقى الذي شارك فيه 6 من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاع الخاص استعرضوا التسهيلات والامتيازات الحصرية بحضور ما يزيد على 280 عضواً من المؤسسة.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تعمل المؤسسة باستمرار على تحفيز الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تبنّي المبادرات وطرح التسهيلات للوقوف في صف المشاريع الوطنية، وتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم الذي يسرع العجلة الاقتصادية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناتج المحلي في إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي في مكتب إكسبو 2020 دبي: تعهدنا بتخصيص 20% من ميزانية إكسبو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على الطريق لتحقيق هذا الالتزام، وإلى الآن فإن أكثر من نصف العقود التي أرساها إكسبو مُنحت لشركات صغيرة ومتوسطة، ونقدم لها تسهيلات ومعاملة تفضيلية، منها: تحصل عند التعاقد معها على دفعات مقدمة تصل إلى 50% على توريد البضائع والمواد، مقارنة ب 20 إلى 25% للشركات الكبيرة.

وأكد سعيد محمد، المدير التنفيذي لمجموع الإمارات لتموين الطائرات، وفيليب بجيلو، المدير الاقليمي لكارفور الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة، وعلي الصوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لمكتب الرئيس والمرافق، وعفان الخوري، المدير التنفيذي لشركة أسواق للتجزئة، التزامهم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: بلغت قيمة تعاملات أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنين مع التعاونية في عام 2018 من يناير حتى سبتمبر 66.842 مليون درهم، أما إجمالي التخفيضات الممنوحة لهم فقد بلغت 28.275 مليون درهم، وبلغ عدد الشركات المستفيدة من ذلك 109 شركات.