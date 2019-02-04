«المصرف» يستقطب الكفاءات في «المعرض الوطني للتوظيف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، عن مشاركته في «المعرض الوطني الواحد والعشرين للتوظيف» الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في الفترة من 6 إلى 8 فبراير/ شباط، في مركز إكسبو الشارقة.

وتأتي مشاركة «المصرف» في فعاليات المعرض الوطني للتوظيف ترجمة لسياسة وتوجيهات مجلس الإدارة في ما يخص سياسة التوطين، وتماشياً مع استراتيجية المصرف والتزامه باستقطاب وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة.

وقالت سعاد الشمري رئيسة إدارة الموارد البشرية في «المصرف»: يشكل توطين الوظائف محوراً أساسياً في استراتيجية أعمالنا انطلاقاً من ذلك يشارك المصرف بشكل فعال في معظم معارض التوظيف في الدولة، وذلك في إطار استراتيجيته لتعزيز نسبة التوطين، حيث نسعى إلى استقطاب الكوادر الوطنية الشابة من الخريجين والخريجات الذين يرغبون في بناء مستقبل مهني مشرق وناجح في القطاع المصرفي.

وأوضحت الشمري أنه وفي إطار جهود المصرف لتأهيل الكوادر المواطنة أطلق المصرف برنامج «تمكين» الذي يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لتبوؤ مناصب تنفيذية في «المصرف».

وأضافت سيتيح المعرض فرصة للتواصل المباشر مع فريق الموارد البشرية ومديريهم التنفيذيين في «المصرف» حيث سيتم توجيه الخريجين إلى المسار المهني الذي يتناسب مع تخصصاتهم كما سيتم شرح ثقافة المصرف المؤسساتية وبيئة العمل التي يوفرها.