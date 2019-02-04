«الإمارات دبي الوطني» يعتزم تعيين 220 مواطناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس عن مشاركته للعام الحادي والعشرين على التوالي في «المعرض الوطني للتوظيف-الشارقة»، الذي ينعقد بدءاً من يوم 6 حتى 8 فبراير في مركز إكسبو الشارقة. وتأتي مشاركة البنك في إطار استراتيجيته لحفز جهود التوطين وتجسيداً لالتزامه بصقل مهارات الشباب الوطني وتعزيز مساعي التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة عدد الكوادر البشرية المواطنة في القطاع المصرفي.

وسيقوم البنك خلال المعرض بإجراء مقابلات مباشرة تتيح فرص التوظيف للمتقدمين الراغبين ببدء مسيرتهم المهنية في القطاع المصرفي، وسيقدم فرص العمل الفورية للمتقدمين إلى «برنامج التعليم المتسارع» (PAL) الحصري لتطوير المهارات والمخصص لتدريب خريجي الجامعات. ويوفر «برنامج التعليم المتسارع» الذي يستمر لمدة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً، تدريباً مكثفاً يغطي مجموعة واسعة من المجالات بما فيها الأنظمة المصرفية الأساسية والمعقدة، ومهارات التقديم والتفويض الإداري، ونظريات التحفيز، والتطوير وغيرها. كما يتضمن تدريبات على سير العمل مع منح شهادة في المحاسبة المالية والأعمال التجارية، والعمليات المصرفية المعتمدة، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ويمكّن الموظفين المواطنين من اكتساب الخبرات المصرفية والمعرفية اللازمة لشغل مناصب متنوعة في البنك.

وقال حسام السيد، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: نهدف هذا العام إلى تعيين 150 موظفاً من حملة شهادة الثانوية العامة في برنامج «المشعل» و70 خريجاً جامعياً في «برنامج التعليم المتسارع» باعتبارنا مؤسسة مصرفية نشأت ونمت في الدولة وتبوأت مكانة رائدة في قطاعها المصرفي، يمثل التوطين أحد أبرز مقومات استراتيجيتنا التي نواصل من خلالها الاستثمار في البرامج التدريبية لصقل المواهب الوطنية وتعزيز مهاراتها وقدراتها المهنية. ففي عام 2018، وظّف البنك أكثر من 300 إماراتي طموح من خلال معارض التوظيف.