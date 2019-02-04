«دبي ورلد سنترال» يستقبل 900 ألف مسافر خلال 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل مطار دبي ورلد سنترال 900,000 مسافر في عام 2018 بانخفاض نسبته 0.5% في أعقاب زيادة عدد المسافرين في الربع الثالث بنسبة 26.1% ونمو معتدل في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 3%، وذلك بفضل إطلاق رحلات إضافية من شركات طيران مجدولة وعارضة خلال النصف الثاني من العام.

جاءت دول الاتحاد السوفييتي السابق، على رأس قائمة أبرز الأسواق والوجهات التي تتعامل مع المطار بإجمالي قدره 408 آلاف و747 مسافراً، بارتفاع نسبته 44.4%، تليها أوروبا الغربية بإجمالي قدره 196 ألفاً و355 مسافراً وارتفاع ضخم بنسبة 107.9%، وأوروبا الشرقية بإجمالي قدره 186 ألفاً و655 مسافراً والتي شهدت نمواً بنسبة 3.7%.

وحلّت روسيا على قائمة أبرز الدول تعاملاً مع المطار حيث سجل عدد المسافرين 405 آلاف و976 مسافراً تلتها ألمانيا 169 ألفاً و307 ثم لبنان 55 ألفاً و103 مسافرين، ليسجلوا أكثر من ثلثي المتعاملين مع المطار.

أما من حيث أبرز المدن تعاملاً مع المطار، فقد حلّت العاصمة الروسية موسكو على رأس القائمة بإجمالي 121 ألفاً و490 مسافراً تلتها بيروت 55 ألفاً و103 مسافرين ثم مدينة كاتوفيتسي بإجمالي 43 ألفاً و906 مسافرين.

وبلغت حركة الطائرات عبر المطار خلال عام 2018، 29 ألفاً و959 حركة بانخفاض نسبته 12.4٪ مقارنة مع العام 2017.

وسجّل حجم الشحن عبر المطار خلال الربع الرابع من عام 2018، ما مجموعه 258 ألفاً و375 طنًا من الشحن الجوي. أما على صعيد إجمالي حجم الشحن في عام 2018 فقد ارتفع إلى 987 ألفاً و986 طناً بنمو نسبته 1.6% مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2017.

توقعات الربع الثاني 2019

تتوقع مطارات دبي أن تسجل حركة المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال، ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثاني من عام 2019، حال ابتداء مشروع تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي في الفترة بين 16 إبريل إلى 30 مايو 2019، مما سيجعل مطار دبي ورلد سنترال، بديلًا جذابًا لاستيعاب عمليات الطيران المجدولة والعارضة والشحن وعمليات الطيران بشكل عام. وستكون تلك الفترة التي تمتد على مدى 45 يوماً، فرصة عظيمة للمطار لعرض مرافقه الجديدة والموسّعة والتي يمكنها الآن استيعاب ما يصل إلى 26.5 مليون مسافر سنوياً.

وتقوم 10 ناقلات لغاية الآن، بتسيير رحلات عبر المطار بمعدل 21 رحلة أسبوعياً تخدم 6 وجهات دولية. بالإضافة إلى 20 شركة طيران متخصصة بالشحن تخدم أكثر من 45 وجهة.

ويحتل مطار دبي ورلد سنترال، المركز رقم 22 الأكثر ازدحامًا في العالم من حيث حجم الشحن الدولي وفقًا لمجلس المطارات العالمي.