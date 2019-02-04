جمارك دبي تفوز بدرع الابتكار لعام 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

فازت جمارك دبي بدرع الابتكار للعام 2018 في مجال تعزيز اللغة العربية عن مبادرة (نادي جمارك دبي للمعرفة) خلال حفل التكريم الخاص بالدورة السابعة لمؤتمر وجائزة أفكار الإمارات، التي نظمتهما مجموعة دبي للجودة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

نظمت الدورة بهدف تعزيز الأفكار الوطنية المُبدعة من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية لتعزيز الهوية العربية ودعم الإبداع والابتكار تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلسِ الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، وتحقيقاً لمقولة سموه بأن الابتكار ليس خياراً بل ضرورة وليس ثقافة، بل أسلوب عمل.وقام الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة بتسليم درع الابتكار للعام 2018 للدكتورة شيخة الغافري وشيخة مسعود الأحبابي من جمارك دبي خلال حفل التكريم الختامي بحضور عمر حسن رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة وحسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي رئيس مجموعة أفكار الإمارات.

وقال أحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: «تعزز الأفكار والابتكارات الجديدة التي يطورها الموظفون قوة الدفع في التطوير الشامل لخدماتنا التجارية والجمركية ».