شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة «أودي A6» في العرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت النابودة امس عن توافر الجيل الجديد من سيارة «أودي A6» في صالات عرض الشركة. وتأتي هذه الخطوة بعد طرح سيارتي «أودي A7» و«أودي A8» الجديدتين كلياً.
ومع طرحها سيارة «أودي A6» الجديدة، تقدّم شركة «أودي» الجيل الثامن من سيارتها الفخمة من فئة سيدان التي حققت نجاحاً لافتاً في فئتها، حيث يمزج الطراز الجديد والأنيق بين أحدث التقنيات المتقدّمة والابتكارات على مستوى القطاع، كما أنه يتسم بمزايا أكثر تنوّعاً من أي وقتٍ مضى.
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