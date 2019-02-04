شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أورينت للتأمين» تنمو 11% وتتجاوز 400 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض
ارتفعت أرباح «أورينت للتأمين» عن 2018 إلى 401 مليون درهم بنمو 11%؛ حيث ارتفعت الأرباح الفنية من 215 مليون درهم إلى 237 مليوناً بزيادة 10%. وارتفعت أرباح الاستثمار إلى 164 مليوناً بزيادة 13%، وقفزت حقوق المساهمين من 2.52 مليار إلى 2.79 مليار، وارتفعت الموجودات من 6.6 مليار درهم، لتتخطى 7 مليارات درهم.
وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي للشركة: حافظنا على موقعنا الريادي في سوق التأمين بالدولة، ونتطلع إلى استمرار مسيرة الشركة الناجحة خلال العام الجاري 2019، من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الأعمال.
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