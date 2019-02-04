فائض التجارة مع اليابان يقفز 45% في 2018 مع ارتفاع أسعار النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قفز فائض الميزان التجاري للإمارات مع اليابان بحوالي 45% في العام الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط، لتصل قيمة الفائض إلى 72.1 مليار درهم (19.64 مليار دولار)، مقابل 49.62 مليار درهم (13.52 مليار دولار) في 2017. وبحسب أحدث بيانات مكتب التجارة الياباني (جيترو) نمت قيمة صادرات الدولة إلى اليابان العام الماضي بحوالي 33% إلى 101.1 مليار درهم (27.54 مليار دولار) في 2018، مقابل 76.04 مليار درهم (20.72 مليار دولار) في 2017.

ونمت قيمة واردات الدولة من اليابان بحوالي 9.7% في العام الماضي إلى 29 مليار درهم (7.9 مليار دولار) مقابل 26.42 مليار درهم (7.2 مليار دولار) في 2017. ونمت قيمة التجارة الإجمالية بين الإمارات واليابان في العام الماضي بحوالي 27% لتصل إلى 130.1 مليار درهم (35.44 مليار دولار)، مقابل 102.47 مليار درهم (27.92 مليار دولار) في 2017.