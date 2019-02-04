«اقتصادية الشارقة» تطلق توثيق عقود الشركات التجارية التجريبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنفيذاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته، والذي جاء في مرسوم القانون الاتحادي رقم /‏7/‏ لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /‏2/‏ لسنة 2015 الخاص بالشركات التجارية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تطلق دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خدمة توثيق معاملات الشركات التجارية بالدائرة وكافة فروعها.

حيث تتيح هذه الخدمة تصديق عقود تأسيس الشركات التجارية وجميع التعديلات التي تطرأ عليها من قبل الجهات المختصة سنداً للمادة الأولى من مرسوم القانون الاتحادي رقم /‏2/‏ لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي.

وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن التعديل على قانون الشركات التجارية يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات بشأن تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في تنمية اقتصاد الدولة.

كما أوضح أن الدائرة حريصة على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية الخاصة بالإمارة، بما لا يتعارض مع السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة، وذلك لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي متنوع ضمن بيئة أعمال جاذبة ومع توفير خدمات وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد أن القانون الجديد يدعم تدفق الاستثمار وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.