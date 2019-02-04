«التقنيات» تلامس جميع جوانب الحياة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ميتش لو، أحد مؤسسي «نتفليكس»، الرئيس التنفيذي لشركة MoviePass، إن «التقنيات الإحلالية» تلامس جميع جوانب الحياة، ولها تأثير مستمر في جميع القطاعات.

وأضاف: «عندما أطلقنا «نتفليكس» العام 1998، كان مفهوم بث الفيديو حديث العهد، ولم يكن لأحد أن يتخيل حجم النجاح الذي تحقق في السنوات التالية».

وأوضح أن التغيير الأكثر أهمية الآن، هو مدى السهولة التي أضحى عليها تأسيس وإنشاء أي شركة، وخاصة للشباب الذين يتطلعون ليخطوا أولى خطواتهم في حياتهم المهنية.

«لوكهيد مارتن»: الذكاء الاصطناعي يحد من التهديدات الأمنية

تؤمن شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية؛ أكبر شركة متخصصة في الصناعات العسكرية في العالم من حيث الدخل، بمستقبل أكثر كفاءة وأماناً، وأقل تعرضاً للتهديدات الأمنية بفضل الذكاء الاصطناعي، وهذا هو السبب في مواصلتها الاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي والتشغيل الذاتي، التي تحسن الحلول التكنولوجية للشركات الأمنية العالمية، وتغير على الدوام طريقة عمل القوات العسكرية وحمايتها لقواتها، من خلال التعاون بين البشر والآلات.

ويتوقع أن يشهد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفاع مبيعات المركبات الجوية بدون طيار والمعدات المرتبطة بها.

كما يتوقع أيضاً أن تبلغ مبيعات الطائرات بدون طيار 93 مليار دولار بحلول2030.

ويعد الذكاء الاصطناعي والتشغيل الذاتي، وسيلة تضاعف القدرة على تحويل البيانات التي تجمعها المستشعرات إلى معلومات قابلة للتنفيذ، بما يمكن المشغلين من اتخاذ قرارات خلال وقت قصير.