«رأس الخيمة الوطني» و«باين لابس» لإطلاق منصة دفع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن شراكته مع شركة «باين لابس»،التي توفر عبر منصّتها التمويل وتقنية عملية تجزئة الميل الأخير، حيث سيقوم الطرفان بإطلاق منصة دفع فريدة ومبتكرة في الإمارات في الربع الثاني من العام الحالي، والتي يعوّل عليها في تحويل مشهد قطاع المدفوعات في المنطقة. وستقوم الشراكة، الأولى من نوعها، بتحويل محطات نقاط البيع إلى نقاط للاستحواذ والاشتراك مع العملاء من خلال تقديم مجموعة من الخدمات ذات القيمة مثل الأقساط الفورية، الوصول إلى برامج الولاء والمكافآت المتنوعة، المدفوعات الإضافية، ودفع الفواتر، والخصومات الفورية.

وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين من قبل فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، وكوش ميهرا، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى «باين لابس».