الأنظمة الرقمية والأتمتة تخفض تكاليف التأمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشير ميشيل جروسو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تكنولوجيا التأمين الناشئة «ديموكرانس» إلى أن قطاع التأمين حول العالم لا يزال يعمل منذ 150 عاماً بنفس الطريقة الإدارية المكلفة التي ترتكز على الإنسان في إنجاز الأعمال، وخلال السنوات الأخيرة فقط، بدأت التقنيات الإحلالية في زعزعة أركان هذا القطاع.

وعادة ما تشكل الكلفة المرتفعة لباقات التأمين التقليدية واحدة من أكبر المسببات لثغرة الحماية الشخصية بين مختلف طبقات المجتمع، ويتجلى ذلك واضحاً في البلدان الناشئة.

ويحظى التأمين الأساسي بأهمية كبرى، وخاصة بين الأفراد ذوي الدخل المحدود، إلا أن تكاليفه الباهظة تقف حائلاً دون إتاحته أمام جميع شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتها.

ويصعب التعامل مع هذه المشكلة بدون حلول جديدة تزيل الحواجز القائمة أمام الحصول على منتجات التأمين التقليدية، والوصول إلى قنوات التوزيع وتحصيل المطالبات. كما نحتاج إلى منتجات يسهل على الأفراد استيعابها وفهمها، عبر أساليب توزيع وإدارة مبتكرة، قادرة على الحدّ من تكاليف باقات التأمين المترتبة على الجمهور.

أضاف جروسو: مع الابتعاد عن الإجراءات الورقية التي تعتمد على الإنسان وتتطلب استثمارات مالية كبيرة، نحو اعتماد الأنظمة الرقمية والأتمتة، يمكن لشركات التأمين تخفيض كلفة شهادة التأمين (البوليصة)، ما يجعلها متاحة بصورة أكبر أمام فئات اجتماعية جديدة لم تكن في السابق قادرة على تحمل تكلفتها.

ومع التسارع الذي تشهده الابتكارات التكنولوجية على الصعيد العالمي، يستعد قطاع التأمين لدخول عصر الإحلال التكنولوجي وابتداءً من تحليلات البيانات ووصولاً إلى مستشعرات إنترنت الأشياء، تشتمل فوائد تكنولوجيا التأمين InsurTech على تعزيز مشاركة العملاء، وأتمتة دورة بوليصة التأمين، والحد من مخاطر الاحتيال، وإدارة المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسياسة التسعير المباشر في الوقت الحقيقي.

ويؤكد جروسو على أن هناك فرصة ذهبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفوق أي مكان آخر حول العالم، لتقديم منتجات تأمين وقنوات توزيع مبتكرة تحل محل أنماط عمل التأمين وقنواته التقليدية وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع التأمين في المنطقة وشمال إفريقيا إصلاحات حيوية شملت تسهيل مشاركة شركات التأمين الخاصة بصورة أكبر، وفرض التأمين الإلزامي في قطاعي الصحة والسيارات، وهو الأمر الذي أسهم بدوره في زيادة الوعي بأهمية التأمين، ولفت النظر إلى الأعداد الكبيرة من الأفراد غير المؤمن عليهم في المنطقة.

وبالنظر إلى مكانة دبي المتميزة كمركز عالمي للابتكار، وموقعها على مفترق الطرق بين العديد من بلدان العالم الناشئة، فإنها توفر فرصة هائلة أمام المهتمين بريادة تكنولوجيا التأمين InsurTech في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن أسواق وسط وجنوب شرق آسيا.