شكرا لقرائتكم خبر عن "إيبيكو" تزيد رأسمالها لـ1.5 مليار جنيه فى بيان للبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو، بمستندات قيد تعديل غرض الشركة، وزيادة رأس المال المرخص به من 850 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 793.4 مليون جنيه إلى 991.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 198 مليون جنيه موزعة على عدد 19.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلا من رصيد احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية والتوسعات بعد إجراء التوزيعات المقررة، وفقا للقوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر لعام 2017.

وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الأحد، أن المستندات المقدمة من الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو، جارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.