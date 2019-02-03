شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 3 - 2 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 3-2 -2018.



إيقاف تداول 14 شركة إيقاف تداول 14 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القاهرة للدواجن، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، دايس للملابس الجاهزة، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العامة لمنتجات الخزف والصينى، المصرية للاتصالات، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الألومنيوم العربية، بنك قطر الوطنى الأهلى، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، دلتا للإنشاء والتعمير.



البورصة تربح 2.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر فبراير، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من الأفراد المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 796.051 مليار جنيه. البورصة تربح 2.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر فبراير، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من الأفراد المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 796.051 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 356 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.87% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.52%، والعرب على 9.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 4.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 40.95 مليون جنيه، 19.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 37.2 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 14243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2306 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 18152 نقطة.

كما ارتفع مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.46% ليغلق عند 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17372 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.30%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 9.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%

- المصرية لصناعة النشار والجلوكوز بسعر إغلاق 21.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.59%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 21.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.19%

- العامة لصناعة الورق – راكتا بسعر إغلاق 9.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 78.58%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 42.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.42%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 13.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.07%

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 10.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.04%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.829 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.60%