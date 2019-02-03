شكرا لقرائتكم خبر عن "الكيميائية السعودية" ترفع رأسمال إحدى شركاتها التابعة بـ 33% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الكيميائية السعودية عن زيادة رأس مال شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة- إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بنسبة 95% ملكية مباشرة و5% ملكية غير مباشرة- بنسبة 33%.

ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على موقع السوق، سيتم زيادة رأس المال من 150 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وذلك لدعم مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة.

هذا وقد تم الوفاء بالزيادة في رأس المال بتحويل التمويل الذي قدمته الشركة الكيميائية السعودية للشركة التابعة حسب المادة 138/ب من نظام الشركات باستخدام الحسابات الجارية بين الشركة الكيميائية السعودية وشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة.

وجدير بالذكر أن الكيميائية السعودية حققت صافي أرباح بلغ 13.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 27.9 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغ 97.75 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 111.58 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 12.4%.