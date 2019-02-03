شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دبي التجاري" تبحث توزيع أرباح بنسبة 20.7% من رأس المال 20 فبراير المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر بنك دبي التجاري دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 20 فبراير الجاري، وذلك للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 20.7% من رأس مال البنك.

وجدير بالذكر أن البنك قام بتوزيع أرباح على المساهمين بما يعادل 17.5 فلس لكل سهم، وبنسبة 17.5% من رأس المال عن العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح خلال الربع الرابع من 2018 بلغ 319 مليون درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 282 مليون درهم إماراتي، خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو الآخر، حقق البنك صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018 بلغ 1.16 مليار درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 1 مليار درهم إماراتي، خلال العام 2017. بارتفاع بلغت نسبته 16%.