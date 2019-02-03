شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمولات الخاصة ترفع أرباح "الراجحي" السنوية 13% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لمصرف الراجحي، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 12.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 10.3 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 9.2 مليار ريال في العام 2017.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 13.3 مليارات ريال مقابل صافي دخل عمولات خاصة بلغ 16 مليار ريال خلال العام 2017.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح في 2018 إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 8.9% نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسم العمليات البنكية.

في المقابل انخفض الدخل من تحويل عملات أجنبية والدخل من العمليات الأخرى، كذلك ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك. قابل ذلك انخفاض في رواتب ومزايا الموظفين ومخصص خسائر الائتمان .

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 7.5 مليارات ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 6.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 12.8%.