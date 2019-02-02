شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشرقية تطلق «يدًا بيد».. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

تطلق غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شابات الأعمال غداً، مبادرة المجلس بعنوان "يدًا بيد"، التي تهدف لتقديم التسهيلات وتذليل التحديات التي قد تواجه شابات الأعمال في المنطقة الشرقية عند البدء بمشروعاتهن وذلك من خلال عقد الشراكات مع الداعمين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية قد دشن المبادرة منتصف شهر يناير المنصرم في مكتبه بديوان الإمارة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تؤديه المرأة السعودية في رفد الاقتصاد الوطني بالمبادرات النوعية والمميزة وتحسين بيئة قطاع الإعمال.

ووقع المجلس انطلاقا من مسؤولية الغرفة تجاه رعاية قطاع الأعمال ست اتفاقيات مع عدد من الشركاء الذين سيقدمون خدمات متنوعة لرائدات الأعمال ممن يرغبن في البدء بمشاريعهن الخاصة، وذلك ترجمة للمبادرة التي طرحها المجلس بهدف تقديم خدمات بشكل مجاني أو مخفض التكلفة للرائدات.

وأوضحت رئيسة المجلس نجلاء بنت حمد العبدالقادر، أن المبادرة ستنطلق من خلال صفحة إلكترونية خاصة ستكون ضمن الموقع الالكتروني الرسمي لغرفة الشرقية حيث سيتم استقبال الطلبات بعد تسجيل رائدات الأعمال في الموقع وإدخال المعلومات الشخصية الخاصة بهن وتفاصيل مشروعاتهن وأيضا نوع الخدمة التي يحتجنها.

وأشارت إلى أن جميع الطلبات التي ستقدم من خلال الموقع سيستقبلها فريق عمل متخصص بحيث سيتم تقييمها من قبل الفريق وبعد ذلك توجيه الطلبات المؤهلة الى الشريك الذي يوفر الخدمة التي تحتاجها رائدة الأعمال.