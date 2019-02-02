شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع، الذي يمتد بين 3 - 7 من فبراير الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، فينعقد مجلس إدارة بنك دبي التجاري المدرج بسوق دبي المالي يوم الأحد الموافق 3 من الشهر الجاري لمناقشة اقتراح الجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع أرباح نقدية، والموافقة النهائية على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية والتي ستنعقد يوم 20 فبراير 2019.

وفي ذات اليوم، يناقش مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وذلك للاطلاع على النتائج الغير المدققة عن السنة المالية في 31 ديسمبر 2018، والإطلاع على مستجدات مسروع فندق مارينا انتركونتيننتال.

وغدا كذلك من المقرر أن يعقد مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين اجتماعه وذلك لمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية في 31 ديسمبر 2018، وذلك لمناقشة مقترحات الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20% من رأسمال الشركة نقدا ومقدارها 100 مليون درهم.

كما يجتمع في نفس اليوم مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات وذلك لمناقشة الأمور الداخلية للشركة، ومراجعة الميزانية المقترحة لسنة 2019.

وأما يوم الإثنين الموافق 4 من فبراير الجاري، فينعقد مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوارق المالية للمصادقة على البيانات المالية السنوية، ومقترح مجلس الإدارة للجمعية العمومية لشأن توزيع الأرباح، ودعوة العمومية السنوية للمصرف للإنعقاد والموافقة على جدول أعمالها.

كذلك يناقش مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الثلاثاء الموافق 05 فبراير 2019 النتائج للشركة كما في 31 ديسمبر 2018 ، وجدول أعمال الجمعية العمومية لسنة 2019م، ومناقشة بعض الأمور العامة الأخرى

وينعقد مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري المدرج بسوق دبي المالي يوم الأربعاء المقبل لمناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ويوم الأربعاء المقبل يناقش مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"وذلك لمراجعة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م واعتمادها ان وجد ذلك مناسبا.

ويناقش في ذات اليوم مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة سير عمل ونشاط الشركة، وما يستجد من أعمال.