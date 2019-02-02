أ ش أ

أكد رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية محمد طلعت، أن انخفاض سعر الدولار ينعكس إيجابيا على السوق بالاستقرار ويعتبر مؤشر جيدا لتحسن المناخ الاستثماري في مصر، ما يعطي طمأنة لأصحاب الأعمال سواء المصريين أوالأجانب.

وقال في تصريح اليوم السبت، إن تجار الشعبة يتوقعون انخفاض الأسعار في قطاعها خلال المرحلة المقبلة في حالة استمرار تراجع سعر الدولار الذي سينعكس بالتبعية على السعر النهائي للسلع، وهو ما يعتبر أمرا إيجابيا ، ويفيد كافة الأطراف، وينعكس على المنظومة التجارية والصناعية والاستثمارية بالاستقرار.

وأضاف أن ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار يعتبر نتاج إيجابي للاصلاحات الاقتصادية، التي تقوم بها الدولة منذ فترة لتحسين الأوضاع الاقتصادية،والمجتمعية..مشيرا إلى أن تراجع سعر الدولار يتبعه انخفاض في تكلفة السلع وبالتالي انخفاض أسعارها ،ما يفيد المستهلك بشراء سلع بسعر مناسب والتاجر بارتفاع معدلات مبيعاته ليعود بالنفع على الاقتصاد القومي .

وتابع طلعت،أن تراجع سعر الدولار أو ثباته يؤدي إلى استقرار السوق نتيجة أنه أحد العناصر المهمة والأساسية في تكلفة السلع النهائية سواء من خلال السلع تامة الصنع أو مستلزمات إنتاجها.

وتوقع رئيس الشعبة دخول استثمارات جديدة بالسوق المحلي في المرحلة المقبلة سواء من خلال المستثمرين المصريين أوالأجانب أو بالشراكة فيما بين الطرفين وهذا يدعم الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل للشباب في مختلف الأنشطة.

كانت هذه تفاصيل خبر شعبة تجار المحمول تتوقع انخفاض الأسعار بعد تراجع الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.