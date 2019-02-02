بعد طرح الرئيس السيسي للفكرة.. تعرف على تفاصيل مبادرة مصنعك جاهز بالترخيص

ولاء عبد الكريم

تشهد أروقة وزارة التجارة والصناعة حاليا، عددا من الاجتماعات واللجان النوعية بهدف رفع مستوى الأداء والتنفيذ لاستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، والتي تغطي جميع المحافظات، وتهدف لإحداث نقلة نوعية على مستوى توفير الأراضي وتقديم تسهيلات وحوافز تصب في صالح التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مع التركيز على عناصر الجودة والتنافسية.

ويأتي الحراك الحالي بما يتخلله من اجتماعات، تماشيا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل الشباب وطرح وتنفيذ المزيد من المجمعات الصناعية بقيمة إيجارية رمزية مما يحقق...