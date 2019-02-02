تراجع سعر الذهب عيار 24 وعيار 22 يستقر عند 150 درهماً

الخليج 365 - الإمارات:
شهد سعر الذهب عيار (22) استقراراً في الأسواق المحلية للإمارات العربية المتحدة، بينما تراجع سعر عيار (24) بـ0.25 درهماً.
واستقر سعر الذهب عيار (22) عند 150.00 درهماً، وهو نفس سعره أمس الجمعة.
وتراجع سعر عيار (24) إلى 159.50 درهماً، مقابل 159.75 درهماً يوم أمس.
وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات إن الأسواق تشهد حالياً تحسناً في الطلب على المشغولات الذهبية من قبل الأفواج السياحية التي استأثرت بالنسبة الكبرى من الطلب في منافذ البيع.
وتوجه عدد من المتعاملين بداية العام الجاري إلى إعادة بيع السبائك والعملات الذهبية، للاستفادة من الزيادات السعرية التي سجلها الذهب، وفق ما قاله مسؤولو منافذ لبيع المشغولات والمجوهرات.
ونمت مبيعات الذهب الإجمالية في الإمارات بنسبة 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 29.9 طن، منها 25.3 طن للمجوهرات، ونحو 4.6 طن للعملات وأدوات الاستثمار، حسب تقرير لـ"مجلس الذهب العالمي".
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