أدنوك ترسي عقد لتنقيب النفط على شركة أميركية

ستستثمر الشركة الأميركية 893 مليون درهم في مرحلة استكشاف النفط والغاز في المنطقة

الخليج 365 - الإمارات:

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية ترسية المنطقة البرية رقم 3 لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز مع "شركة أوكسيدنتال بتروليوم" الأميركية.

وأوضحت "أدنوك"، أنه بموجب الاتفاقية ستحصل "أوكسيدنتال" على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر 893 مليون درهم، بما في ذلك رسم المشاركة، في استكشاف النفط والغاز بالمنطقة.

وأضافت أنه عند نجاح عمليات الاستكشاف وتحديد الجدوى التجارية للموارد المكتشفة، ستتم إتاحة الفرصة أمام "أوكسيدنتال" لتطوير وإنتاج أي اكتشافات، بينما تمتلك "أدنوك" خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة امتياز الإنتاج.

وتعد الاتفاقية أول منطقة برية يتم ترسيتها من خلال المزايدة التنافسية التي طرحتها أدنوك في أبريل (نيسان) 2018 لتدشين مزايدة تنافسية لمنح تراخيص في ست مناطق لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

ومنحت شرطة البترول الإماراتية ضمن المزايدة مؤخراً عقد "استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز لمنطقتين بحريتين فى أبوظبي" لتحالف تقوده "شركة إينى" الإيطالية ويضم "شركة بي.تي.تي.إي.بي" التايلاندية.

وتغطي المنطقة البرية رقم 3 مساحة تبلغ 5,782 كيلومتراً مربعاً وتقع في منطقة الظفرة بأبوظبي، وتضم البيانات المتوفرة من المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد جزءاً كبيراً من المنطقة الجديدة التي تتمتع بإمكانات واعدة، كما أنها قريبة من حقول "شاه" و"عصب" و "سهل" و"حليبة".

وتأتي ترسية العقود عقب اعتماد "المجلس الأعلى للبترول" استراتيجية "أدنوك" الجديدة الشاملة للغاز وخطط الشركة لزيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال 2030، التي تم إعدادها لتحقيق أقصى قيمة من النفط والغاز في أبوظبي، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية التحول إلى مصدر له.