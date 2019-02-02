شكرا لقرائتكم إجماع الهيئات الاقتصادية على البدء فوراً بالإصلاحات وشقير يؤكد وجود قرار خليجي إيجابي تجاه لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - دانيال الضاهر | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 21:18

أجمعت المواقف والبيانات الصادرة أمس عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، المرحّبة بتشكيل الحكومة والمهنّئة بولادتها بعد تعثّر استمر تسعة أشهر، على أن يكون في أولويّات المرحلة المقبلة إجراء الإصلاحات الجذرية والبنيوية، وتنفيذ المقرّرات المتّخذة في المحافل والمؤتمرات الدولية والانطلاق بها فوراً. كما ذكّر كل قطاع بمطالبه المرفوعة، لتعزيز التنافسية والقدرات الإنتاجية.



وأكد وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير في لقاء حواري نظمته اللجنة الاقتصادية في اتحاد جمعيات العائلات البيروتية مساء أول من أمس قبل ساعة من إعلان تشكيل الحكومة، "وجود قرار خليجي إيجابي تجاه لبنان، سيساهم في الاستقرار المالي والاقتصادي". وشدد على "وجود قرار سياسي بإنقاذ الوضع الاقتصادي وتحسين ذلك الاجتماعي"، كاشفاً عن "توافق سياسي حول مختلف القضايا، ما من شأنه تسريع اتخاذ القرارات الانقاذية".

وإذ شدد على ضرورة الاستفادة من نتائج مؤتمر "سيدر" الذي أقرّ مبالغ قيمتها 11.8 بليون دولار لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، ذكّر بـ "وجود مبالغ تفوق 3 بلايين دولار لدى مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ مشاريع كبيرة"، معتبراً أن كل "هذه العوامل ستدفع عجلة النمو الى الامام".

وتحدث شقير عن عملية الاستكشاف الأولى للغاز المتوقعة هذه السنة، ناقلاً عن مسؤولين في شركة "توتال"، أن "الكمية كبيرة وكلفة الاستخراج أقل مما كان متوقعاً". وخلُص إلى أن "لا خطر على الليرة ووضعها جيد".

وغرّد شقير عبر حسابه على "تويتر" قائلاً، "يوم وأمل جديدان بالحكومة ورئيسها، وفي أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير للبنان وللبنانيين".

ولاحظ رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن تشكيل الحكومة "أشاع على الفور حالة من التعافي في الأسواق المالية اللبنانية، ما قد ينعكس إيجاباً على درجة تصنيف لبنان من قبل وكالات التصنيف الدولية، لا سيّما تلك التي خفّضت أخيراً تقويمها لأخطار البلد السيادية". لذا رأى ضرورة أن "تعيد الحكومة، في بيانها الوزاري المرتقب، التذكير بتمسّك لبنان باحترام التزاماته المالية واستحقاقاتها وحماية ودائع الزبائن، المقيمن وغير المقيمين، والنظام المصرفي برمّته".

وأكد طربيه متحدثاً باسمه وباسم الجمعية "التطلع إلى أن يكون في أولويّات المرحلة المقبلة إجراء الإصلاحات الجذرية والبنيوية المنتظرة منذ مدة، في المجالات المالية والإدارية والاقتصادية وتنفيذ المقرّرات المتّخذة في المحافل والمؤتمرات الدولية التي سبقت الإنتخابات النيابية الأخيرة (سيدر، وروما وبروكسيل)، لما فيها من مبادرات ومشاريع والتزامات حافزة للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي".

وذكّرت الجمعية بأن الشعب اللبناني "تحمّل أعباء ضريبيّة جديدة وكبيرة في سبيل تقوية الدولة بكل وظائفها"، مشدداً على أن القطاع المصرفي اللبناني"سيظلّ ملتزماً، كما في كلّ الظروف، مساندة الدولة بمؤسّساتها وسلطاتها الدستورية، ومواصلة تطبيق قواعد الامتثال والشفافية تحت سقف السلطات النقدية والرقابية الرسمية، والحرص على أدائه المعهود والمتميّز بحسن إدارة الأخطار وباحترام قواعد العمل المصرفي الدولي، ضماناً لانخراط لبنان الآمن والمستدام في المنظومة المالية الدولية".

وهنّأ الرئيس الفخري للهيئات الاقتصادية اللبنانية رئيس مجموعة "فرنسبنك" عدنان القصّار بتشكيل الحكومة، معتبراً أن

"الفترة المقبلة تتطلّب الكثير من العمل والإنتاجية، خصوصاً أنّ ولادة الحكومة استغرقت وقتاً طويلاً، أثّرت في شكل كبير على واقع الاقتصاد الوطني".

وأعلن القصار أن "المطلوب إنجاز البيان الوزاري في أسرع وقت، كي تنال الحكومة الثقة في مجلس النوّاب، ليبدأ بعدها تنفيذ ورشة إصلاحية شاملة، تكون بمثابة خريطة طريق نحو بناء دولة القانون والمؤسسات".

وبعدما هنّأت جمعية الصناعيين بولادة الحكومة، أمل رئيسها في "الانصراف فوراً الى العمل نظراً إلى التحديات الاقتصادية الداهمة التي نمر فيها، ولم تعد تحتمل المماطلة في الحلول".

ورأى الجميل أن "المطلوب الشروع فوراً بورشة عمل تشمل خصوصاً تحديث القوانين وتقديم حوافز للاستثمار في القطاعات المنتجة، لتحويل لبنان من اقتصاد ريعي الى منتج". وذكّر ببعض المطالب منها "التخفيف من التكاليف التشغيلية على الصناعيين ودعم تلك التصديرية، وتوفير التسهيلات والدعم الحكومي الذي يؤمّن تكافؤاً في الفرص، يمكننا من المنافسة فنستعيد جزءاً من صادراتنا التي خسرها في السنوات الماضية".

ولفت نقيب المقاولين مارون الحلو إلى "وجود ملفات كثيرة تنتظر الحكومة، أبرزها مؤتمر مشاريع مؤتمر "سيدر" والإصلاحات التي تضمّنها والتي يجب تطبيقها سريعاً، فضلاً عن ايجاد حلّ لمعضلة الكهرباء والمؤسسات غير الشرعية والتهريب، وطيّ صفحة ملف النفايات الذي يُدرَج ضمن الملفات البيئية الملحّة".

وشدد على "ضرورة التضامن والتعاون الفعلي بين كل مكوّنات الحكومة، لإقرار خطة عمل ورؤية موحّدة لمعالجة المشاكل المتراكمة بعيداً من المحاصصة والمتاهات السياسية".

ورحّب الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر بتشكيل الحكومة، متمنياً أن "تباشر فوراً في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية"، معتبراً أن "كثرة الملفات الواجب معالجتها كثيرة وكبيرة"، لذا "توجد أولويات لديها ستعمل على تحقيقها لتخفيف الضغط على المواطنين".

وأعلن نقيب المهندسين في الشمال بسام زيادة، أن البلاد "باتت تحتاج بسرعة إلى عملية انقاذ اقتصادية، بموجب الخطة الاقتصادية الموضوعة وتنفيذ المقررات التي تمخض عنها مؤتمر "سيدر"، وبخاصة المشاريع التي أقرت لشمالنا وطرابلس".