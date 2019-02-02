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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة الاقتصادي ​يخوت فاخرة وغواصات خاصة في «دبي العالمي للقوارب» 2019

تاريخ النشر: 02/02/2019

يستعد معرض دبي العالمي للقوارب للإنطلاق في نسخة عام 2019 في دبي بحُلة جديدة تحتفي بأروع ما يشهده عالم القوارب. ومن المقرر أن تقام الدورة السابعة والعشرون للمعرض - التي ستحتضنها قناة دبي المائية - في الفترة من 26 فبراير /شباط الجاري إلى 2 مارس/ آذار المقبل ليلتقي فيها من جديد رواد صناعة القوارب واليخوت والمعدات الملاحية ووكلاؤهم من جميع أنحاء العالم لتشجيع هواة الملاحة والسفر البحري على الإقدام على أولى خطواتهم وبدء أجمل لحظات حياتهم في عالم البحار.



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