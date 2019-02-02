اتفاق بين سوق أبوظبي وإيداع لتحديد وتوحيد الإدارج المزدوج

ستسهم الاتفاقية بتعزيز كفاءة السوق فيما يتعلق بحوكمة عمليات الإدراج المزدوجة

الخليج 365 - عربي:

وقع "سوق أبوظبي للأوراق المالية" تفاقية تعاون مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" المملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية "تداول" بهدف تحديد وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية لعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية.

وبحسب بيان لسوق أبوظبي، فإن اتفاقية التعاون مع مركز إيداع سيساهم في تعزيز كفاءة السوق فيما يتعلق بحوكمة عمليات الإدراج المزدوجة، الأمر الذي سيعزز من جاذبية السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب ويدعم السيولة النقدية في السوق ويرفع نسبة التداول لدى المستثمرين.

ووصل عدد المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية 2018 إلى 147.4 ألف مستثمر منهم 147 مؤسسة استثمارية، وبقيمة تداولات إجمالية (بيع + شراء) بلغت 1.6 مليار درهم.

ووقعت سوق أبوظبي في وقت سابق مذكرة تفاهم مع "تداول" بهدف تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين الجهتين وتبادل المعلومات والتجارب.