شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 2-2-2019 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 2-2-2019، حيث سجل سعر كيلو الفراخ 22 إلى 24 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 28-29 جنيها، وارتفع سعر الكتكوت بين 4.50-4.70 تسليم المزرعة

وسجلت أسعار البيض 34.50 جنيه للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 39 إلى 41 جنيها للكرتونة.