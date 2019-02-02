شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نمو القطاع 16.4%.. وزير الاتصالات: نعمل على زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة نمو بلغت نحو 16.4%، وهى الأعلى على مستوى قطاعات الدولة، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى نحو 8%. جاء ذلك وفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثانى من العام المالى الحالى 2018-2019 والتى أعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى.

وأكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن نجاح القطاع فى تحقيق طفرة ايجابية فى مؤشرات الأداء الاقتصادى هى نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التى تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والابداع التكنولوجى وزيادة التنافسية للشركات الصغيرة والناشئة وتوفير مصادر تمويل لها من خلال عدة مبادرات والسعى نحو زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال التوسع فى الأسواق العالمية، فضلا عن الجهود المبذولة لتوطين صناعة الالكترونيات، والتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الى المجتمع الرقمي، وتطوير بنية تحتية قوية وآمنة للاتصالات.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك ثروة بشرية عظيمة حيث يعد تنمية قدرات الشباب هو الركيزة الرئيسية التى تقوم عليها استراتيجية الوزارة مؤكدا على أن هذه المؤشرات الايجابية تعد حافزا للعاملين بالقطاع لبذل مزيد من الجهد ومواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة والمساهمة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.