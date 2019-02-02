شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تغلق متباينة مع تجاذبها بين توقعات ضعيفة من أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت متباينة اليوم الجمعة مع تجاذب السوق بين موجة تفاؤل أثارتها قفزة في نمو الوظائف في أمريكا في يناير كانون الثاني وتوقعات ضعيفة من أمازون دوت كوم وجهت ضربة إلى أسهم شركات التجزئة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 64.22 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 25063.89 نقطة في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.43 نقطة، أو 0.09 بالمئة، ليغلق عند 2706.53 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 17.87 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 7263.87 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ستاندرد آند بورز 1.58 بالمئة وناسداك 1.38 بالمئة وداو جونز 1.32 نقطة.

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