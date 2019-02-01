شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 1-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

شهدت اخبار الاقتصاد المصري اليوم الجمعة 1-2-2019 العديد من الأحداث ، سواء المتعلقة بزيارات وفعاليات الوزراء فى الخارج أو فى الداخل تعرف على التفاصيل الكاملة لأبرز الاخبار الاقتصادية اليوم

مصر وبلغاريا تتفقان على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع الصادرات المصرية

عقدت الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، صباح اليوم الجمعة، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، رومين بورودزانوف، وزير الزراعة والأغذية والغابات عن الجانب البلغارى، وذلك بالعاصمة البلغارية "صوفيا".

وتضمن الوفد المصرى ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والكهرباء والخارجية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والطيران المدنى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال المعنيين بالتعاون مع بلغاريا.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن انعقاد اللجنة جاء ليدعم الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية البلغارية على مدى الأشهر الماضية، خاصة بعد الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء البلغارى لمصر فى أكتوبر 2018 والاجتماع بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حوالى شهر من لقائهما فى نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة على تطلع مصر لتوطيد العلاقات مع بلغاريا، خاصة بعد النجاح الذى حققته أثناء توليها رئاسة الاتحاد الاوروبى خلال النصف الأول من عام 2018.

المالية: 8 أيام على انتهاء إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير

أكدت وزارة المالية، أن غدا السبت، يتبقى أسبوع على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة وهى المهلة الأخيرة لقانون إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب، وذلك فى إطار استمرار مبادرات وزارة المالية لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبى.

وأضافت الوزارة، أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الثالثة الأخيرة والبالغة 50% من مقابل التأخير حيث بدأت فى 28 ديسمبر الماضى وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهى فى 9 فبراير 2019.

مشروع رواد 2030 يطلق حملة "إبدأ مستقبلك" بمحافظات جنوب الصعيد

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلة فى مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "إبدأ مستقبلك" فى محافظات جنوب الصعيد، والتى استمرت على مدار 3 أيام، بدأتها فى محافظة أسيوط وسوهاج واختتمت الحملة تدريباتها بمحافظة قنا، وذلك استكمالا لسلسلة "أبدأ مستقبلك" التى أطلقها المشروع بعدد من محافظات الجمهورية فى المدارس والجامعات.

من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الاهتمام بتنمية إقليم الصعيد يأتى فى أولويات الحكومة، موضحة أن حملة "أبدأ مستقبلك" تستهدف فئة الطلاب والشباب الذين يمثلوا الثروة الحقيقية لمصر، وأن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر فى المحافظات.

مصر تستورد مباسم للشيشة وخيوط تنظيف الأسنان بقمية 545 مليون دولار

مئات السلع غير الأساسية التى تستوردها مصر بقيم مالية مرتفعة، وهو ما دفع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية، لاتخاذ قرار برفع سعر الدولار الجمركى بداية شهر ديسمبر الماضى، ليزيد من 16 جنيها إلى 17.90 جنيها على كافة السلع الترفيهية وغير الأساسية المدرجة بقائمة أعلنتها وزارة المالية حينها.

وطبقا لتلك القائمة المعلنة من وزارة المالية، ننشر حجم واردات مصر من 10 مجموعات سلعية وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول حجم استيراد الدولة من تلك السلع، وذلك خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2018، حيث بلغت قيمتها نحو 545.9 مليون دولار، منها استيراد ثقاب "كبريت" قابلة للاشتعال وولاعات غاز بقيمة 2.594 مليون دولار.

وفيما يلى، تفاصيل واردات المجموعات السلعية العشرة المدرجة ضمن قائمة السلع غير الأساسية والتى تم استيرادها بالقيم التالية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضى، وهو ما دفع "المالية" لتطبيق سعر الدولار الجمركى الجديد "17.9 جنيها" عليها بداية من شهر ديسمبر 2018